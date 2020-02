La novità che ha portato Amazon per i suoi utenti è considerata un’ottima strategia commerciale per invogliarli maggiormente all’acquisto e di conseguenza un maggiore incremento delle vendite.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della nuova modalità d’acquisto per i prodotti presenti sulla piattaforma del colosso di Seattle. Si tratta di poter acquistare in modo rateizzato il prodotto desiderato senza fare un investimento nell’immediato.

In rate mensili, gli utenti possono permettersi anche un prodotto importante considerando che ci sarà il pagamento dilazionato. Con questa nuova modalità d’acquisto, Amazon viene in contro anche a quei clienti con poche disponibilità economiche.

Prodotti Android: le offerte di sabato e domenica

Il weekend di San Valentino porta tantissime sorprese per gli utenti di Amazon. Chi vuole comprare un nuovo prodotto di qualsiasi categoria, può affidarsi in questi giorni alla nota piattaforma web dove sono presenti tante offerte vantaggiose. A tale proposito, è presente un canale Telegram che quotidianamente pubblica offerte del mondo Amazon. Vi consigliamo di iscrivervi.

In questo articolo, ci soffermiamo ai prodotti Android ma nello specifico smartphone e tablet. Le offerte in questione riguardano lo smartphone Blackview A80 pro e il tablet VANKYO MatrixPad Z1.

Ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche e prezzi: