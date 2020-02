Nelle ultime settimane, stiamo spesso parlando di Amazon e delle sue magnifiche offerte riguardanti iPhone XS. Pare proprio che l’azienda stia cercando di smaltire tutte le unità in maniera più veloce possibile. La promozione lanciata sul dispositivo nelle scorse ore risulta essere decisamente la migliore mai vista fino ad ora. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene sì, Amazon non delude mai con le sue offerte. Oramai quando bisogna acquistare un prodotto della mela morsicata, e si vuole risparmiare qualcosa, l’e-commerce risulta essere il posto giusto. iPhone XS nella variante con memoria interna da 64 GB torna in promozione con uno sconto che arriva quasi al 50%. Ecco in cosa consiste l’offerta.

Amazon: iPhone XS al prezzo più basso mai visto!

Il modello base di iPhone XS con memoria interna da 64 GB è ora ad un prezzo strabiliante su Amazon. Il device viene proposto al costo di 659 euro. Parliamo di uno sconto che raggiunge quasi il 50% sul prezzo di listino di 1069 euro. Ora risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa il potente smartphone della mela morsicata. Non avevamo mai visto uno sconto così forte su un melafonino.

Ricordiamo che la promozione risulta essere a tempo limitato. Inoltre, i pezzi disponibili sono davvero pochi. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Al momento, l’unica variante disponibile risulta essere quella grigio siderale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.