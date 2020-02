I contagi da Covid-19, il nome ufficiale di questa tipologia di coronavirus, sono saliti di 6.000 durante il 14 febbraio. In generale, i casi ufficiali in giro per il mondo sono 67.088 con la maggior parte ancora circoscritti in Cina, 66.493. Anche i morti sono saliti di un centinaio andando ad arrivare a 1.526 casi totali; tra poco saranno il doppio di quelli fatta dalla SARS. Le persone completamente guarite sono 8.331.

Se tralasciamo i casi che stanno aumentando sulla nave da crociera Diamond Princess, è Singapore che sta registrando un aumento costante. Attualmente sono 67, ma se non riescono a isolare il motivo di questi aumenti, allora la situazione potrebbe stravolgersi in poco tempo. Tornando alla nave da crociera, i casi confermati secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale sono 218 su oltre 3.000 tra passeggeri e personale di bordo.

Covid-19: Africa

Finora ci sono stati due continenti, se escludiamo l’Antartide, che hanno evitato il contagio. Uno è il l’America del Sud il quale continua a non averne confermato neanche uno. L’altro continente è l’Africa. L’Egitto ha da poco confermato il primo. Precedentemente era stata la Costa d’Avorio ha segnalarne uno, ma il caso è poi rientrato.

Apparentemente anche la Corea del Nord ha visto la comparsa dei primi casi di contagio, ma la conferma ufficiale non c’è. Ovviamente risulterebbe difficile ottenere delle informazioni in merito visto il regime presente nel paese. Sempre rimanendo su questa linea di pensiero, anche le informazioni che escono dalla Cina sono caratterizzata dal forte dubbio che non siano complete. Per esempio, si pensa che il numero di contagi sia almeno cinque volte più grande.