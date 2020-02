Oppo A31, ufficiale lo smartphone di medio-bassa fascia

Il 2020 sarà un anno molto interessante per il settore degli smartphone, con numerose aziende che metteranno sul mercato i propri smartphone, sia top di gamma sia di medio-bassa fascia. Quest’ultima è diventata negli ultimi anni sempre più ricercata, merito anche a Xiaomi, che con il suo ingresso nel settore ha rilasciato ottimi device a prezzi molto bassi.

Così, anche altre aziende hanno deciso di accostare la produzione di smartphone più cari a favore di altri, proprio come l’azienda cinese Oppo, che ha appena presentato il suo Oppo A31. Andiamolo a scoprire assieme.

Ecco il nuovo Oppo A31

Lo smartphone ha un display da ben 6,5” con risoluzione HD+ ed un notch a goccia in alto che ospita la camera frontale da 8 MP. Molto bello e curato il design del telefono, per essere un prodotto di medio-bassa fascia. Il comparto hardware è composto dal SoC MediaTek MT6765V Helio P35, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ed è presente anche una GPU PowerVR GE8320, ottima per chi desidera giocare a videogame sul telefono.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori, rispettivamente da 12 mp, 2 mp e 2 mp, e come già detto da un sensore frontale da 8 mp. La batteria ha una capienza di 4230 mAh, che assicura un’ottima durata giornaliera anche con utilizzo intenso, è presente un lettore d’impronte digitali, uno slot dual-sim, ed anche il jack audio da 3,5 mm.

Oppo A31 è disponibile attualmente in Indonesia ed ha un costo di 2.599.000 rupie indonesiane (circa 175 euro). Non si sa ancora con certezza se questo device verrà venduto anche in Europa.