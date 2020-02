Sky è una società leader in Europa nel settore delle telecomunicazioni che opera in vari paesi, soprattutto in Italia, Regno Unito e Germania. Sul nostro territorio, con essa si possono vedere tantissime cose, dalla serie tv ai canali con film, ai documentari fino alle partite di calcio, con Serie A, Europa League e Champions League.

L’azienda, però, ha deciso di ampliarsi ed entrare anche nel mondo della telefonia mobile, ed ha recentemente annunciato che entro Giugno 2020 arriverà la propria fibra ottica.

Arriva la fibra ottica di Sky

Ad annunciare questa novità è stato il CEO di Sky, Maximo Ibarra, in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, dove parla delle strategie aziendali in questo settore:

“L’ingresso di Sky nella telefonia fissa e nel broadband avverrà entro i primi sei mesi del 2020. Questa scelta rappresenta la naturale evoluzione del business di un’azienda che ha sempre puntato sulla qualità dei contenuti e sull’innovazione tecnologica, fin dalla sua nascita”. Ha poi continuato parlando della situazione fibra ottica sul territorio italiano: “È importante che continui lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell’FTTH, infrastruttura fondamentale per il sistema economico italiano ed europeo. Noi di Sky, grazie all’accordo wholesale siglato con Open Fiber, avremo accesso alla migliore rete in fibra disponibile nel nostro Paese”

Il CEO di Sky, alla fine dell’intervista, ha voluto trattare un argomento molto dannoso per loro e per tutte le altre piattaforme di servizi, ovvero la pirateria, dove milioni di persone guardano film o partite su siti illegali e senza diritti: “La pirateria è un fenomeno complesso, che ha radici soprattutto culturali. Per questo, non si può pensare di combatterla da soli, o con un unico strumento. Sono fondamentali le attività di tipo educativo. I segnali che captiamo sono, però, molto incoraggianti”