L’azienda della mela morsicata, Apple, è al lavoro su un nuovo modello di smart speaker. Attualmente, l’unico smart speaker proposto dalla casa risulta essere troppo costoso per poter fronteggiare la concorrenza. Tuttavia, HomePod da soddisfazioni al colosso di Cupertino. Il device è al sesto posto tra gli smart speaker più venduti al mondo. Scopriamo i dati nel dettaglio.

I prodotti della mela morsicata sono una vera e propria garanzia. Chiunque abbia provato HomePod può confermare quanto la qualità audio sia molto elevata. Sicuramente più elevata rispetto alla quasi totalità dei dispositivi concorrenti. Peccato che Cupertino abbia deciso di commercializzare il device in un numero limitato di paesi.

Apple: HomePod verrà valorizzato molto presto

Il mercato degli smart speaker è molto florido. Il Cupertino è a conoscenza di ciò ed è per questo che molto presto potrebbe lanciare un modello di HomePod Lite più economico. Nelle scorse ore, Strategy Analytics ha pubblicato i dati in merito alle vendite degli smart speaker nel corso del quarto trimestre 2019. Apple ha venduto ben 2,6 milioni di unità aggiudicandosi quasi il 5% del mercato. Dati più che positivi considerando la poca popolarità del dispositivo.

Cupertino è sesta in classifica, al primo posto troviamo Amazon. Quest’ultima, ha venduto ben 15,8 milioni di smart speaker aggiudicandosi il 28,3% del mercato. Apple ne dovrà fare di strada per raggiungere dei dati così impressionanti. Anche la seconda in classifica, Google, non scherza. Questa detiene il 24,9% del mercato. Riuscirà mai Apple ad arrivare a valori di questo tipo? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.