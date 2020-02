Dopo il grande rialzo avvenuto giusto tre giorni fa, rialzo dovuto a un cambio di metodologia per quanto riguarda le conferme dei casi, il numero di nuovi contagi da Covid-19 sta progressivamente diventando sempre più basso. Nella giornata di ieri sono stati 2.100 quelli nuovi e in generale, rispetto all’ultimo aggiornamento, i casi totali ufficiali sono 69.256. Salgono anche i morti e i curati.

Le persone morte a causa del Virus erano 1.526 ieri a quest’ora, adesso sono 1.669. Le persone completamente guarite erano 8.331 mentre adesso sono 9.647. In generale, sembra essere una situazione che si sta stabilizzando un po’ dovunque, con giusto qualche eccezione particolare come la nave da crociera Diamond Princess.

La nave in questione, ferma in uno dei porti giapponesi, continua a essere in quarantena. Per lo spazio ristretto che è, risulta normale il fatto che quotidianamente il numero dei casi a bordo di contagio aumentano. Ieri erano 218 quelli ufficiali, oggi 355, quasi il 10% del numero totale di persone a bordo, tra passeggeri e personale. L’altro caso è Singapore. La città stato ha certificato 72 casi, pochi, ma in costante crescita.

Covid-19: qualche novità

Il caso della Diamond Princess è abbastanza emblematico. Il virus, in una situazione così favorevole come appunto una nave in quarantena è, si è diffuso rapidamente. Basti pensare che si tratta del secondo numero più grande di casi in generale, il primo se non contiamo la Cina.

In Francia è morto un turista cinese a causa del Covid-19. Si tratta del primo morto al di fuori dell’Asia, il terzo fuori dalla Cina; uno è stato confermato in Giappone e l’altro nelle Filippine. Apparentemente nel Regno Unito invece, 8 casi su 9 sono già stati dimessi, sintomo del fatto che il virus non è così pericoloso in persone con un sistema immunitario funzionante.

Nel frattempo la Cina sta prendendo nuove misure per evitare l’aumento dei casi. Per esempio, la banca centrale cinese blocca momentaneamente le banconote e le disinfettata prima di rimetterle in circolazione.