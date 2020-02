L’attesa è quasi finita, il 20 febbraio, finalmente, vedremo debuttare la seconda stagione del capitolo 2 di Fortnite. Sono oramai settimane che gli utenti della community del gioco ne parlano. Dopo vari rinvii a causa di problemi tecnici, ci siamo. Una delle novità che potremmo veder debuttare a giorno sono i server di test pubblici. A confermarlo, un noto pro player.

Come al solito, le notizie in merito alle nuove stagioni di Fortnite sono molto risicate. Epic Games ci tiene a tenere il tutto il più segreto possibile per giocare sull’effetto sorpresa. Dobbiamo dire che questa ci riesce molto bene. Tuttavia, molto spesso, piccoli bug all’interno del gioco svelano informazioni nascoste. Scopriamo cosa ha scoperto il noto benjifishy.

Fortnite: server di test pubblici in arrivo con la stagione 2

Nelle scorse ore, il noto pro player di Fortnite benjifishy ha pubblicato, su twitter, uno screenshot molto interessante. Questo mostra un particolare dettaglio, una cartella mai vista prima chiamata “FortnitePublicTest” all’interno del launcher di Epic Games. Considerando il nome della cartella, le supposizioni avanzate dagli utenti sono state più che ovvie. Sarà che la casa del fenomeno videoludico ha finalmente deciso di introdurre server di test pubblici?

Non è la prima volta che si parla di questo argomento. Già in passato, infatti, numerosi utenti avevano richiesto a gran voce l’introduzione dei server di test pubblici. Nonostante ciò, Epic Games aveva completamente snobbato le richieste. Ci sta che l’azienda abbia avuto un ripensamento. I server di test pubblici potrebbero essere attivati con l’inizio della nuova stagione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.