Un iceberg grande il doppio Washington rompe il ghiaccio di Pine Island

Il riscaldamento globale è un fenomeno in continua espansione che non accenna a fermarsi, e le ripercussioni maggiori possiamo trovarle in Artide ed Antartide, con lo scioglimento sempre più rapido dei ghiacciai e anche la formazione di grandi iceberg, piattaforme galleggianti alla deriva al mare.

Proprio riguardo a quest’ultimi, un iceberg due volte più grande di Washington DC, ha rotto il ghiacciaio di Pine Island in Antartide, hanno riferito gli scienziati questa settimana. “Il ghiacciaio di Pine Island ha recentemente generato un iceberg (115 miglia quadrate) che si è frantumato molto rapidamente in pezzi”, ha dichiarato l’Agenzia spaziale europea (ESA) in una nota.

L’iceberg formato dal ghiacciaio Pine Island

Il ghiacciaio Pine Island “è uno dei ghiacciai in più rapida ritirata in Antartide”, secondo la NASA. Il ghiacciaio e il vicino ghiacciaio Thwaites contengono insieme “abbastanza ghiaccio vulnerabile per innalzare il livello del mare globale di 1,2 metri (4 piedi)”, ha detto la NASA.

“Quello che stai guardando è al contempo terrificante e bello”, ha detto alla CNN Mark Drinkwater, capo della Divisione Scienze della Terra e della Missione dell’ESA. “È chiaro da queste immagini (che il ghiacciaio di Pine Island) sta rispondendo drammaticamente ai cambiamenti climatici”.

Il ghiacciaio ha perso grossi pezzi di ghiaccio negli ultimi tre decenni. Mentre eventi di parto di iceberg di grandi dimensioni come questo si svolgevano sul ghiacciaio di Pine Island ogni 4-6 anni, ora sono un evento quasi annuale, secondo il Washington Post. “Il suo fronte di ghiaccio galleggiante, che ha uno spessore medio di circa 500 metri (1.640 piedi), ha subito una serie di eventi di parto negli ultimi 30 anni, alcuni dei quali hanno cambiato bruscamente la forma e la posizione del fronte di ghiaccio”, Ha detto l’ESA.