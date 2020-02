Amazon ci sorprende ogni giorno con le sue offerte super vantaggiose. Dopo aver parlato, ieri, di una fantastica promozione sugli auricolari true wireless della mela morsicata, oggi, non potevamo fare a meno di parlarvi di una nuova interessantissima offerta. Questa volta il protagonista è un portatile, in particolare, MacBook Pro 13”. Andiamo a scoprire in cosa consiste la proposta del noto e-commerce.

Era un po’ di tempo che non parlavamo di offerte riguardanti il portatile professionale della mela morsicata. Se siete in cerca di uno sconto sulla versione base del device, Amazon è il posto giusto. Ecco tutti i dettagli della nuova offerta.

Amazon: 200 euro di sconto su MacBook Pro 13”

Per chi non lo sapesse, esistono due linee di MacBook Pro 13”. La prima, quella di cui parliamo in questo articolo, è quella più economica e meno performante. La seconda, ha tutta una serie di caratteristiche che rendono il dispositivo decisamente più costoso e premium. Nonostante ciò, MacBook Pro 13” base risulta essere una vera e propria macchina da guerra per la maggior parte degli utenti. Il prezzo di listino per la configurazione base con processore Intel Core i5 a 1.4 GHz e 128 Gb di memoria interna viene proposto da Apple a 1549 euro. Amazon, propone il device a 1340,89 euro. Parliamo di uno sconto di circa 210 euro!

Ad essere in promozione, al momento, è la sola variante grigio siderale. Come al solito, si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, vi consigliamo, se siete interessati, di approfittare dell’offerta il prima possible per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.