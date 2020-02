Mancano oramai alcuni giorni al lancio della nuova stagione 2 di Fortnite. Mai come ora, gli utenti sono incuriositi da quello che potrebbe accadere. Nelle scorse ore, Epic Games ha deciso di far parlare di sé con una mossa molto particolare. Sono comparsi, in giro per il mondo, una serie di misteriosi teaser di Fortnite che, chiaramente, si riferiscono alla nuova stagione. Scopriamo tutti i dettagli.

Ebbene sì, anche questa volta Epic Games ha trovato un modo originale per far parlare del suo noto battle royale. Strani teaser sono comparsi nei posti più disparati in giro per il mondo (Francia, Brasile, Giappone, ecc.). Questo è un chiaro segnale, da parte dell’azienda, che qualcosa di grosso è in arrivo.

Fortnite: cosa mostra il teaser misterioso?

Il teaser di cui tutti stanno parlando nelle scorse ore, mostra il logo bianco di Fortnite su fondo nero. Al di sopra di questo, un’importa dorata. In basso, invece, troviamo un numero di telefono. Se si prova a telefonare, si viene automaticamente reindirizzati ad una voce registrata che fa sentire alcuni audio. Questi audio sembrano parlano di agenti e di una cassaforte. Ciò che sembra ovvio, è che la prossima stagione del battle royale avrà a che fare con l’oro.

Anche il profilo Twitter di Fortnite è stato aggiornato con il logo in oro. Al momento, Epic Games non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale. Se il suo intento era quello di attirare l’attenzione, sicuramente c’è riuscita alla grande. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.