Con l’arrivo del Galaxy S20 Ultra, il Galaxy Note 10+ non sarà più lo smartphone di punta di casa Samsung. Tuttavia, l’odierno Note 10 possiede alcune chicche ed alcune funzionalità che lo rendono un dispositivo particolarmente adatto per un certo tipo di clientela, grazie alla sua S-Pen intelligente, ad esempio. Il successo del Note 10+ tra le aziende ha ispirato qualcuno a crearne un’imitazione; la prima mai vista finora, in realtà.

Visitando il famoso sito web cinese Aliexpress è possibile infatti dare un’occhiata al Kimtien Note 10+. Il dispositivo somiglia notevolmente alla punta di diamante di Samsung, presentando sostanzialmente lo stesso nome e la stessa gamma di colori, ma è chiaro che non ci si potrà aspettare prestazioni neppure lontanamente paragonabili a quelle del suo blasonato “alter ego”. Venduto a poco più di 150 euro, lo smartphone Kimtien presenta un prezzo pari a circa un quinto del Samsung.

Si tratta di un dispositivo cinese, esteriormente identico al Note 10+ di Samsung, ma neppure lontanamente paragonabile ad esso in termini tecnici

Per quanto riguarda poi le specifiche tecniche, il telefono dispone di una CPU a 10 core Mediatek, accoppiata a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata. C’è anche jack per cuffie da 3,5 millimetri, una batteria da 4800 mAh, Bluetooth 4.0, un enorme display Incell da 6,8 pollici e fotocamere da 13 e 23 megapixel rispettivamente sulla parte anteriore e posteriore. Il foglio delle specifiche aggiunge anche che il dispositivo monta la versione 9.1 di Android e offre funzionalità dual SIM. A completare il quadro, c’è la stilo.

Decine di migliaia di unità sono attualmente disponibili, il che suggerisce che si tratta di un’operazione di mercato molto ben gestita. Nonostante le evidenti e “sfacciate” somiglianze nel design con il Note 10 di Samsung vale comunque la pena segnalare un prodotto che, pur non essendo destinato alla stessa fascia di mercato, potrebbe essere una soluzione dignitosa per chi volesse sperimentare uno smartphone dotato di stilo multimediale pur non arrivando a spendere cifre da capogiro.