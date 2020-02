E’ iniziata un’altra settimana e Amazon non perde occasione per lanciare in continuo offerte su offerte, rendendo il proprio servizio sempre più piacevole. Ormai viene definita da tutti come la piattaforma dell’e-commerce di riferimento, dove gli utenti possono consultare un numero spropositato di offerte ed acquistare qualsiasi tipo di prodotto.

Insomma le promozioni non mancano su Amazon, ma se poi inseriamo anche la modalità d’acquisto a rate, il servizio diventa più attraente. Infatti, per chi non fosse informato è bene che sappia la novità lanciata da Amazon in queste settimane.

Amazon offre il Gaalxy S10e ad un prezzo scontato

Si tratta di poter acquistare un prodotto sulla piattaforma popolare in modo rateizzato, quindi dilazionando il pagamento con più rate invece che di un’unica. Questa novità può influire positivamente sulla scelta del prodotto da parte dei consumatori. Il colosso di Seattle con questa strategia è convinto di poter invogliare anche quei clienti che comprano poco su Amazon oppure coloro che non richiedono acquisti da un valore economico importante.

Le altre informazioni in merito le potete trovare sulla sezione dedicata che è presente sul sito ufficiale di Amazon. Intanto, vi consigliamo di iscrivervi a questo canale telegram per rimanere aggiornati sulle migliori offerte di Amazon.

In questo articolo, vi mettiamo in evidenza il Samsung Galaxy S10e che si trova ad un prezzo scontato, ma anche un tablet economico che appartiene ad Android. Ecco le due offerte: