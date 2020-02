Il colosso della mela morsicata, Apple, potrebbe essere al lavoro su un nuovo modello di auricolari true wireless. Nonostante l’azienda abbia rilasciato un prodotto di questo tipo pochi mesi fa, non sembra ancora essere soddisfatta. Entro la fine dell’anno debutterà una variante “lite” degli AirPods Pro. Quali saranno le caratteristiche chiave del prodotto e quando uscirà?

Sono oramai alcuni giorni che si parla del lancio di un ipotetico modello di AirPods Pro nel corso di questo 2020. Nelle scorse ore, Digitimes ha fatto delle importanti rivelazioni riguardo la possibile data di uscita del prodotto. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato detto.

Apple: AirPods Pro “lite” in arrivo negli ultimi mesi del 2020

Le opinioni riguardo questi nuovi auricolari della mela morsicata sono molto discordanti. Nonostante la maggior parte degli analisti sostenga che un modello nuovo di AirPods vedrà la luce quest’anno, le idee sulle caratteristiche del prodotto sono differenti. Stando agli ultimi rumor, gli auricolari andranno a sostituire gli AirPods di seconda generazione. Questi diventeranno a tutti gli effetti il modello entry-level. E’ ovvio che avranno alcune delle caratteristiche degli AirPods Pro.

Digitimes afferma che Cupertino non avvierà la produzione massiva del dispositivo prima della metà del 2020. Di conseguenza, i nuovi auricolari true wireless potrebbero vedere la luce solamente negli ultimi mesi del 2020. Non ci sorprenderebbe se Apple decise de di attuare una mossa simile a quella attuata per il lancio degli AirPods Pro. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.