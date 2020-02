Nonostante i fornitori di Apple stiano avendo molte difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, l’azienda non demorde. Un nuovo modello di iPad Pro potrebbe arrivare a breve sul mercato. A confermarlo, una serie di voci trapelate nelle scorse ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le opinioni in merito al lancio di iPad Pro sono davvero molto discordanti. C’è, infatti, chi pensa che questo debutterà a breve e chi, invece, pensa che vedrà la luce solo in autunno. Quale sarà la riposta definitiva a questo dubbio? Ecco quanto ne sappiamo ad oggi.

Apple: iPad Pro 2020 debutterà entro la fine di marzo

Secondo un recente articolo pubblicato da Digitimes, Apple avrebbe già avviato la produzione dei nuovi iPad Pro 2020. Nonostante quest’ultima sia partita molto a rilento, a causa della questione coronavirus, il tablet dovrebbe comunque debuttare a marzo. Sarà che Cupertino deciderà di presentare iPad Pro e iPhone SE 2 in un unico evento? Ricordiamo che il dispositivo avrà lo stesso design del predecessore ma cambieranno la fotocamera (tripla fotocamera con possibile sensore 3D) e il chip (A13X). Siamo sicuri che il risultato sarà una vera e propria macchina da guerra.

Il dispositivo verrà proposto nelle dei classiche versioni con display da 11 pollici e display da 12,9 pollici. Considerando il procedere a rilento della produzione, i pezzi disponibili al lancio saranno molto limitati. Non ci sorprenderebbe se il tablet andasse sold out in poco tempo. I prezzi, dovrebbero essere gli stessi di iPad Pro 2018. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.