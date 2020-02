La casa della mela morsicata, Apple, sta lavorando duramente in questi giorni per capire come risolvere la questione coronavirus che sta affliggendo i suoi fornitori. Sembra che gli stabilimenti dei fornitori stiano riprendendo lentamente ad operare. Molti, i deficit di prodotti, con la quale Cupertino dovrà fronteggiare in questi mesi. Tuttavia, il lancio del tanto atteso iPhone SE 2 non dovrebbe subire ritardi. A confermarlo, il noto Ming-Chi Kuo.

Ebbene sì, il famoso analista torna a parlare dello smartphone Apple che tutti aspettano. iPhone SE 2 o iPhone 9 (nome ufficiale ancora non noto) arriverà nonostante gli intoppi del Coronavirus. In un recente report pubblicato dall’analista, arriva anche un dettaglio in merito ad una delle caratteristiche del prodotto.

Apple: iPhone SE 2 avrà una fotocamera a 6 elementi come iPhone 8

Oltre a confermare che il lancio di iPhone SE 2 risulta essere ancora previsto entro la metà del 2020, Ming-Chi Kuo ha anche precisato una delle caratteristiche del nuovo smartphone. Questo, non avrà una fotocamera a sette elementi, ma ben 6. D’altronde, c’era da aspettarselo considerando il design del tutto identico a quello di iPhone 8. Questo, ovviamente, non vuol dire che la fotocamera del nuovo iPhone SE 2 sarà di scarsa qualità. Siamo sicuri che Cupertino ci sorprenderà su tutti i fronti.

Ricordiamo che la presentazione dello smartphone è prevista per il prossimo marzo. iPhone SE 2 avrà un costo decisamente contenuto, si presuppone intorno ai 500 euro per il modello base. Al momento, non abbiamo informazioni in merito alle colorazioni e i tagli di memoria che saranno proposti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.