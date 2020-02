Diabete di tipo 2, seguire uno stile di vita sano è importante

Il diabete di tipo 2 è un disturbo metabolico dell’insulino-resistenza molto diffuso al mondo che consiste in una ridotta sensibilità all’azione dell’insulina, che porta ad alti livelli di zucchero nel sangue o iperglicemia. Circa il 12% della popolazione americana soffre di questa patologia e ciò preoccupa perché essa aumenta notevolmente il rischio di malattie cardiache, inclusi attacchi di cuore, fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca.

Lo sviluppo e la progressione del diabete sono influenzati da molti fattori. Alcuni, come la razza, l’età e il genere di una persona non possono essere modificati mentre altri, tra cui peso corporeo, esercizio fisico e dieta possono essere modificati e migliorati, attuando dunque un’azione preventiva.

Lo stile di vita sano è utile contro il diabete

Nel 2010, l’American Heart Association (AHA) ha pubblicato “Life’s Simple 7”, ovvero “sette fattori di rischio che le persone possono migliorare attraverso cambiamenti nello stile di vita per aiutare a raggiungere la salute cardiovascolare ideale”. Il Simple 7 ha toccato lo stato di fumo, l’attività fisica, il peso corporeo ideale, l’assunzione di frutta e verdura fresca, zucchero nel sangue, livelli di colesterolo e pressione sanguigna.

Studi successivi hanno scoperto che le persone nelle gamme ottimali per ciascuno di questi fattori avevano minori rischi di malattie cardiache rispetto alle persone nelle gamme scarse. Ma dato il significativo aumento del rischio di malattie cardiache in quelli con diabete, non era chiaro se l’impatto di questi fattori modificabili sarebbe valido per la popolazione diabetica.

Un recente studio pubblicato su JAMA Cardiology ha esaminato se le metriche cardiovascolari ideali (CV) trattate in precedenza si traducono in un miglioramento della salute del CV per le persone affette da diabete. I risultati sono stati entusiasmanti e coerenti con altri grandi studi basati sulla popolazione. I pazienti affetti da diabete hanno risposto correttamente ai test ed anch’essi hanno avuto un ottimale abbassamento di percentuale di rischio di possibili malattie cardiovascolari.