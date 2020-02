Gli AirPods Pro sono sul mercato da oramai diversi mesi. Nonostante ciò, sembra che la richiesta del dispositivo non accenni a diminuire. Cupertino sta avendo ancora seri problemi con fornitura delle scorte. Attualmente, chiunque acquisti i nuovi auricolari sul sito Apple, dovrà attendere un mese prima di vederli arrivare a casa. Nessun problema, però, se volete i nuovi AirPods Pro e non volete attendere, Amazon fa al caso vostro.

Dopo un lungo periodo di assenza del prodotto sul noto sito di e-commerce, questo ha deciso di rifornirlo. Gli AirPods Pro sono attualmente disponibili su Amazon in consegna immediata e ad un prezzo davvero conveniente. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta.

Apple: AirPods Pro a soli 264,99 euro su Amazon

Come già detto ad inizio articolo, gli AirPods Pro sono uno dei prodotti Apple più difficili da trovare nei negozi. Era un po’ di tempo che il noto sito di e-commerce Amazon non aveva disponibilità del device. Nelle scorse ore, per la felicità di molti, gli auricolari sono tornati disponibili e, di per giunta, sono anche in sconto. Il prezzo a cui vengono proposti è di 264,99 euro. Parliamo di una riduzione di 15 euro sul prezzo di listino. Nonostante non sia molto, è un ottimo affare considerando il prodotto di cui parliamo.

Ricordiamo che gli AirPods Pro sono i primi auricolari in-ear true wireless della mela morsicata. Questi introducono la funzione di cancellazione attiva del rumore e hanno una qualità audio decisamente superiore rispetto alla generazione precedente. Le scorte di Amazon sono molto limitate. Se siete interessati al prodotto, vi consigliamo di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.