La casa della mela morsicata, Apple, sembra a buon punto con la produzione del suo nuovo dispositivo di tracciamento Bluetooth AirTag. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, il dispositivo potrebbe vedere la luce insieme ad iPhone SE 2 nel corso dell’evento speciale di Marzo. Emerse informazioni anche riguardo la sua produzione massiva. Scopriamo insieme i dettagli.

Ebbene sì, sono oramai diversi mesi che si parla di un dispositivo di tracciamento Bluetooth della mela morsicata. Gli analisti erano convinti che il dispositivo avesse visto la luce entro la fine del 2019. Qualcosa, però, ha spinto Apple a rinviare l’uscita del prodotto. Questo potrebbe arrivare molto presto sugli scaffali. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Apple: AirTag arriverà sul mercato entro la prima metà del 2020

A quanto pare, Kuo aveva ragione, il nuovo AirTag dovrebbe vedere la luce entro la prima metà del 2020. E’ emerso, infatti, che uno dei principali fornitori Apple per le componenti del dispositivo, fornirà tali componenti a partire dal secondo trimestre del 2020. E’ molto probabile, quindi, che la casa della mela morsicata decida di lanciare il prodotto entro la metà dell’anno.

Stando alle stime fatte, entro fine anno, il produttore Apple arriverà a fornire decine di milioni di componenti per AirTag. Evidentemente, Cupertino prevede che il suo piccolo dispositivo venderà molto bene. Ricordiamo che il dispositivo di tracciamento Bluetooth AirTag avrà un costo molto ridotto. Questo funzionerà in sincronia con iPhone per tener traccia dei vostri oggetti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.