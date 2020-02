Gli astronomi rilevano movimenti di gas vicino al centro della galassia

Gli astronomi hanno rilevato movimenti insoliti di nuvole di gas vicino al centro della nostra galassia e potrebbero indicare novità per la scoperta di un buco nero, secondo un nuovo studio. I ricercatori hanno concluso che le nuvole stanno orbitando attorno a un oggetto 10.000 volte la massa del Sole, eppure, quando guardano dove dovrebbe trovarsi l’oggetto, non c’è nulla. La spiegazione più ovvia è un buco nero quiescente, uno che non si alimenta attivamente e quindi non emette radiazioni rilevabili.

I buchi neri di massa intermedi sono esattamente come sembrano. Sappiamo che esistono buchi neri di massa stellare, fino a 100 volte la massa del Sole. Il più grande buco nero che abbiamo rilevato in questa gamma di massa sono 62 masse solari, create dalla fusione di due buchi neri. Ma ci sono anche buchi neri supermassicci, come quelli che alimentano le galassie.

La classe che si trova tra di loro, tra le 1.000 e le 100.000 masse solari, è chiamata buchi neri di massa intermedia e straordinariamente elusivi. Ciò solleva spesso domande come “esistono?” e “se esistono, perché non possiamo trovarli?”

Poiché i buchi neri non emettono alcuna radiazione rilevabile, gli scienziati devono diventare creativi nella loro ricerca. Invece di cercare i buchi neri, cercano gli effetti che i buchi neri avrebbero sugli altri oggetti nello spazio vicino.

L’astrofisico Shunya Takekawa dell’Osservatorio astronomico nazionale del Giappone e colleghi hanno studiato il movimento delle nuvole di gas ad alta velocità nel centro della Via Lattea per aiutare a rispondere a queste domande. In precedenza, hanno usato il metodo di tracciamento del gas per identificare un candidato di buco nero di massa intermedia che si aggancia a circa 32.000 masse solari.

Ora, l’hanno applicato a una nuvola di gas ad alta velocità chiamata HCN-0.085-0.094. Si compone principalmente di tre piccoli gruppi. “Uno dei tre gruppi ha una struttura ad anello con un gradiente di velocità molto ripido”, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. “Questa struttura cinematica suggerisce un’orbita attorno a un oggetto punto-punto con una massa di ∼104 masse solari. L’assenza di controparti stellari indica che l’oggetto punto-punto può essere un buco nero quiescente.”