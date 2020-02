Al giorno d’oggi sono sempre di più le attività che vengono svolte sul web. Anche operazioni come la spesa, che fino a qualche tempo fa poteva essere fatta solamente recandosi fisicamente presso il supermercato, adesso si possono effettuare anche comodamente restando seduti sul divano di casa, semplicemente tramite il proprio computer o smartphone.

E l’evoluzione del web ha completamente rivoluzionato anche tanti altri settori che, in precedenza, non si potevano trovare su internet. Basti pensare alle NetBet scommesse sportive, che ormai si possono piazzare anche distesi sul letto di casa, avendo in mano uno smartphone e, soprattutto, una connessione a internet funzionante e rapida. C’è la possibilità di scegliere tra un gran numero di eventi sportivi tra cui piazzare una puntata, magari sfruttando qualche apposito bonus dopo aver creato il proprio conto di gioco.

Un ottimo antivirus, da solo, non è sufficiente

Quindi, navigare sul web in totale sicurezza è davvero fondamentale, per via del fatto che i rischi sono molto più dietro l’angolo di quanto si possa pensare. Installare un ottimo antivirus è senz’altro un accorgimento obbligatorio, in modo tale da avere un buon livello di protezione sia nei confronti di virus che malware.

Il problema, però, è che avere a disposizione un ottimo antivirus non è sufficiente per considerarsi esenti da qualsiasi tipologia di rischio. L’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio, è uno di quegli aspetti a cui prestare la massima attenzione, dal momento che è sufficiente una connessione non abbastanza sicura per mettere in pericolo un gran numero di dati sensibili.

Il primo consiglio per navigare in modo sicuro è quello di prestare la massima attenzione a quando ci si connette ad una rete Wi-Fi che non sia quella di casa e in cui non venga richiesta una password. Proviamo a pensare in un locale, piuttosto che in un centro commerciale: tutti questi hotspot o reti Wi-Fi che non richiedono l’inserimento di una password possono essere intercettati da parte di malintenzionati che vogliono mettere le mani sui dati degli utenti.

Siccome abbiamo parlato di connessioni Wi-Fi libere che potrebbero nascondere una minaccia, ecco che anche la propria rete senza fili potrebbe mettere in pericolo i propri dati. Sì, dal momento che è fondamentale impostare una password difficile da individuare, in maniera tale da tenere il più distante possibile qualsiasi malintenzionato.

Il suggerimento migliore da seguire è di puntare su una password in cui ci siano vari caratteri speciali, ma deve essere anche oggetto di aggiornamenti molto frequenti. Utile anche puntare su dei sistemi che offrono la possibilità di recuperare i codici di sicurezza, come ad esempio chiave WEP, chiave WPA e chiave WPA2.

Occhio ad allegati e link presenti nelle email

Una terza indicazione è quella di prestare la massima attenzione nello scaricare gli allegati e nel cliccare sui link che vengono ricevuti tramite email. Le aziende più importanti, ma anche le banche, non fanno mai richieste di dati sensibili mediante dei link diretti che vengono inseriti all’interno del corpo della email. Tenere a mente questo aspetto può senz’altro essere importante per evitare di finire nella trappola del phishing.

Gli account, in modo particolare quelli legati ai social network, devono essere sempre protetti utilizzando un’apposita password, complicata, che deve essere aggiornata con buona costanza. In caso contrario, è davvero facile finire in qualche trappola organizzata da malintenzionati che vogliono introdursi all’interno dell’account e rubare i dati più importanti.

Infine, è molto importante non solamente installare gli antivirus, ma anche un firewall efficace. Si tratta di un software che ha lo scopo principale di inibire l’accesso al pc che stiamo usando dall’esterno. Occhio, però, a scaricare un firewall in modo illegale dal web, visto che, anche in questo caso, si potrebbe nascondere una truffa o, comunque, una brutta sorpresa per l’utente.