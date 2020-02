La situazione relativa a Covid-19, il coronavirus di origine cinese, è sostanzialmente stabile. L’aumento dei casi degli ultimi giorno sembra essersi stabilizzato, numeri relativamente alti, ma che non preoccupano. negli ultimi quattro giorni c’è stato un aumento di 2.100 casi, 2.200, 2.000 e 1.900. Il totale secondo l’ultimo bollettino è 75.199. I morti invece stanno continuando a salire con più costanza tanto che ora sono ufficialmente 2.012

La notizia sicuramente migliore riguarda le persone completamente guarite e curate dal virus. A livello giornaliero stanno quasi eguagliando il numero di nuovi. Ieri sono stati 1.800 i casi del genere, praticamente 100 in meno dei nuovi contagi. In generale, la situazione sembra essere sotto controllo un po’ ovunque tranne i due soliti casi.

Covid-19: Singapore e Diamond Princess

Sulla nave da crociera in quarantena, il numero di contagiati sta continuando a salire. Ora sono ben 542 e a questi andrebbero aggiunti alcuni passeggeri riportati a casa da alcuni stati, come gli Stati Uniti i quali, infatti, attualmente presenta 29 casi confermati all’interno dei propri confini. Il numero è comunque destinato ad aumentare.

L’altro caso che preoccupa, anche se in maniera ristretta, è Singapore. Il numero di contagi continua a salire ogni giorno. Si parla di poche persone. Il problema è cercare di circoscrivere questo aumento per evitare una diffusione maggiore e incontrollata. Il numero ufficiale è di 81 contagiati e 29 guariti.

In generale, le preoccupazioni che sono nate nelle ultime settimane stanno via via scemando anche se, per dire, lo sviluppo di un vaccino e ben lontano da essere in uno stato valido. Guardando al numero di persone guarite però, adesso si può agire con più razionalità.