Mancano poche ore al debutto della nuova stagione di Fortnite. In queste ore, Epic Games sta bombardando gli utenti con una serie di teaser pieni di indizi in merito a quello che accadrà. Non c’è bisogno di dire che tutti non vedono l’ora di scoprire la verità. In questo articolo andremo a vedere quelle che sono le teorie più accreditate.

Ebbene sì, questa volta Epic Games ha deciso di abbondare con i teaser della nuova stagione. Negli scorsi giorni, ne sono stati rilasciati diversi, tutti sembrano dare indizi su quello che potrebbe accadere all’interno della mappa di gioco. Scopriamo insieme le teorie più accreditate.

Fortnite: arriveranno gli elicotteri all’interno della mappa?

I teaser mostrano tutti delle immagini scure con delle icone in color oro. Tralasciando i dettagli dorati, dando un occhio più approfondito, è possibile scorgere alcuni dettagli all’interno di questo. Dopo un’attenta analisi dei gettagli, i leaker su Twitter hanno deciso di stilare una lista di cose che potrebbero accadere. In primis, la parte centrale della mappa subirà un cambiamento, verranno aggiunte almeno tre location nuove in punti specifici della mappa (indicati in uno dei teaser). La presenza di una base per elicotteri ha fatto pensare, inoltre, che il velivolo verrà introdotto nel gioco.

Tralasciando tutti queste supposizioni, è nuovamente confermato il fatto che la nuova stagione avrà a che fare con l’oro. Al momento, non si hanno informazioni precise in merito alla storyline. Non ci resta che aspettare domani e vedere cosa accadrà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.