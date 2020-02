Samsung Galaxy Z Flip, ecco la scheda tecnica ufficiale

Le aziende di smartphone per cercare di attrarre sempre più utenza inventano nuove tecnologie e novità per i propri device, in modo da superare anche la concorrenza. Nello specifico, nell’ultimo anno è nata la moda di creare smartphone pieghevoli, con il tanto atteso Galaxy Fold che ha deluso notevolmente le aspettative.

Ora, l’azienda coreana è pronta a lanciare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip, device da 1.300 sterline, ma davvero impressionante.

Invece di uno smartphone alto che si apre in un tablet quadrato, il Galaxy Z Flip è uno smartphone alto che si piega a metà come i flip-phone della metà degli anni 2000, creando un’esperienza fantastica ed anche nostalgica.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Flip

Nonostante la novità del modello, il device presenta comunque una scheda tecnica molto interessante, migliore senza dubbio del suo “rivale” Motorolo Razr. Il display principale è da 6,7” FHD+ AMOLED, mentre quello secondario da 1,1” AMOLED. Il comparto hardware è composto dall’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 855+, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico si compone di due camere posteriori, entrambe da 12 mp ed una anteriore da 10 megapixel. La batteria è abbastanza solida e durevole, considerato il grande consumo di energia con il doppio display, di cui uno molto vasto, e dura intorno alle 27 ore con un utilizzo medio/intenso. Samsung Galaxy Z Flip ha una ricarica relativamente lenta, da 15 W, che richiede quasi due ore per una ricarica completa, ma ha una ricarica wireless e una condivisione del potere wireless per caricare in modalità wireless due dispositivi contemporaneamente.