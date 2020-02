Sono diversi anni che si parla di mandare turisti privati nello spazio con costanza. Questa realtà si sta avvicinando sempre più ora che SpaceX ha annunciato una nuova partnership. Con chi? Con Space Adventures, un’altra compagnia privata che in passato ha mandato cittadini russi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Furono 8 in totale.

I primi turisti trasportati da SpaceX dovrebbe venir spediti nello spazio, a una distanza ben più lontana di quella dei russi, entro il 2022. Il costo di un viaggio così particolare potrebbe essere di 100 milioni di dollari in totale. Su questo punto non c’è una certezza in quanto la compagnia non ha voluto rilevarlo ufficialmente.

Nello spazio ci arriveranno a bordo della capsula Dragon il cui costo di lancio ammonta a 62 milioni di dollari. Se dovesse anche essere necessario costruirne una nuova per non tenere occupate quelle usate in collaborazione con la NASA, allora potrebbe anche essere più di 100 milioni.

SpaceX e i turisti nello spazio

Le parole del presidente di Space Adventures, Tom Shelley: “Il nostro obiettivo è cercare di raggiungere circa due o tre volte l’altezza della stazione spaziale“. Un nuovo record per un cittadino comune, comune per quanto pieno di soldi.

Per affrontare un viaggio del genere, i quattro partecipanti dovranno affrontare un periodo di allenamento di quattro settimane. Per quanto si tratta di un viaggio breve, può succedere di tutto e, in generale, le condizioni sono tra le più estreme che un uomo potrebbe provare.

In ogni caso, questo viaggio sarà probabilmente uno di tanti. Ormai ci sono diverse compagnie private che guardando allo spazio come un luogo per fare profitti. La tecnologia è ampiamente disponibile, di persone facoltose ce ne sono abbastanza. Una formula perfetta.