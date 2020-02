Amazon Echo Show 8, il nuovo smart speaker arriva in Italia

Nell’ultimo anno, un device tecnologico che ha iniziato ad avere una grande crescita sono stati i smart speaker, prodotti che, utilizzando la voce, possono svolgere tantissime funzioni utili. I più famosi e venduti sono senza dubbio quelli della serie Echo di Amazon, basati sul server Alexa, che hanno venduto milioni e milioni di altoparlanti.

Ora, finalmente è arrivato in Italia anche l’ultimo della serie, l’Amazon Echo Show 8, presentato a fine Settembre scorso ma arrivato nella nostra penisola solo in questi giorni. Andiamo a scoprirlo meglio.

Ecco il nuovo Amazon Echo Show 8

Il nuovo smart speaker è un prodotto molto compatto, con un peso di 1,04 Kg ed un display da 8” con risoluzione HD. Il processore è un MediaTek MT8163 mentre la fotocamera presente è di 1 mp. Altri dettagli sono i due speaker, il jack audio da 3,5 mm, la possibilità di connettersi al WiFi.

Con Amazon Echo Show 8 è possibile fare tantissime cose, tra cui chiedere numerose cose ad Alexa, come per esempio chiamare una persona, vedere il meteo, consultare la propria agenda, cercare una ricerca su Internet, mettere musica, far eseguire comandi con altri oggetti smart in casa.

Inoltre, la presenza del display e della fotocamera è dovuta al fatto di poter eseguire videochiamate con i propri amici o familiari, utilizzando Echo Spot, l’applicazione propria Alexa o anche il diffuso Skype. Infine, si può scegliere come personalizzare la schermata del display in stand-by in tantissimi modi differenti.

Questo nuovo smart speaker è disponibile nelle colorazioni nero-antracite e grigio chiaro al prezzo di 129 euro.