Android 11, ecco tutte le novità emerse dalla versione per gli sviluppatori

E' stata rilasciata in anticipo la versione per sviluppatori di Android 11, il nuovo futuro software Google, ed è già possibile notare alcune novità

Quando si parla di sistemi operativi per device mobili non si può non citare Android, il software di Google presente su quasi tutti i smartphone e tablet, ad eccezione di quelli Apple. Il merito di questo grande successo va dato soprattutto ai continui aggiornamenti che l’azienda di Mountain View rilascia periodicamente, promuovendo sicurezza e rilasciando novità e miglioramenti funzionali.

Infatti, nonostante sono passati pochi mesi dal rilascio di Android 10, tuttora in fase di distribuzione, si pensa già al prossimo Android 11, con la prima Developer Preview, la versione per sviluppatori, dove sono già emerse alcune novità. Scopriamole assieme.

Alcuni primi indizi su Android 11