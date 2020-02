Il noto sito di e-commerce Amazon torna a deliziarci con una delle sue offerte super sui prodotti della mela morsicata. Oggi, parliamo di uno dei gli ultimi prodotti lanciati da Apple, MacBook Pro 16”. Il super portatile torna in promozione sul noto sito di e-commerce ad un prezzo davvero strabiliante. I fan del colosso di Cupertino faranno molta difficoltà a resistere. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

MacBook Pro 16” è stato uno dei prodotti di Cupertino più chiacchierati di sempre. Si parlava di un suo lancio sul mercato da più di un anno. Il dispositivo ha finalmente visto la luce lo scorso novembre. Diverse le novità introdotte, prima tra tutte, una nuovissima tastiera con meccanismo a forbice. Ecco in cosa consiste la super offerta di Amazon sul device.

Apple: MacBook Pro 16” ad un prezzo mai visto su Amazon

Trovare prodotti Apple di ultima generazione in forte sconto risulta essere un’impresa molto difficile. Se si sta attenti, però, si può notare come Amazon proponga spesso offerte super convenienti. MacBook Pro 16” nella versione “base” con processore Intel Core i7 a 2,6 GHz e memoria interna da 512 GB viene proposto, al momento, ad un prezzo di 2374,89 euro. Parliamo di uno sconto di 425 euro sul prezzo di listino di 2799 euro. Un vero e proprio affare per tutti coloro che hanno intenzione di portarsi a casa in dispositivo.

L’unica variante ad essere proposta a questo prezzo risulta essere quella grigio siderale. Ricordiamo che, come al solito, la promozione risulta essere a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.