A distanza di pochissimo tempo dal rilascio della precedente beta, Apple ha deciso di lanciare la beta 2 di iOS 13.4. Questa, attualmente, risulta essere una esclusiva per gli sviluppatori. Tuttavia, molto presto potrebbe essere resa disponibile anche per gli iscritti al programma pubblico di beta testing. Quali saranno le novità introdotte dalla nuova versione? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple continua a dimostrare un elevato interesse per i suoi sistemi operativi. Gli update per iPhone, iPad, ecc. vengono rilasciati oramai periodicamente. La casa di Cupertino sta cercando di scongiurare tutti i tipi di bug. Come avrà sorpreso gli utenti questa volta?

Apple: la seconda beta di iOS 13.4 è ora disponibile per gli sviluppatori

In linea generale, la seconda beta di iOS 13.4 rilasciata nelle scorse ore, ripropone quanto avevamo già visto nella prima beta. La differenza sta sostanzialmente nella correzione dei numerosi bug ancora non risolti. Ovviamente, oltre ai bug, sono state migliorate anche le prestazioni generali. Al momento, non sembrano essere emerse notizie in merito a nuove feature introdotte.

Ricordiamo che, per ora, l’update è scaricabile solamente dagli sviluppatori. Nei prossimi giorni, ci aspettiamo che Apple renda disponibile la suddetta versione anche per coloro che sono iscritti al programma gratuito di beta testing. Una volta resa disponibile, non dovrete fare altro che seguire la procedura guidata all’interno del sito ufficiale per poter provare l’update in anteprima. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.