Coronavirus, per il CDC cinese è più pericoloso di quanto pensiamo

Questo inizio di 2020 è stato sicuramente caratterizzato dall’epidemia di coronavirus che si è diffusa e si continua a diffondere nel mondo, aumentando giornalmente i contagi ed i decessi. Nonostante le ottime misure preventive, non si riescono a fermare o diminuire i contagi, ed aumentano anche quelli fuori il territorio cinese.

Questo virus, che si sta diffondendo come la fauna selvatica in alcune parti del paese e spuntando altrove in tutto il mondo, può essere ancora più pericoloso di quanto tutti noi abbiamo già ipotizzato. Un nuovo studio del CDC cinese afferma che il virus è in realtà più contagioso rispetto a virus simili che in passato hanno causato problemi su larga scala, tra cui la SARS.

Coronavirus più pericoloso di quanto si pensa

Ciò è particolarmente interessante perché, finora, il coronavirus è in realtà meno mortale di molti suoi coetanei. Il tasso di mortalità è significativamente inferiore a quello della SARS, ma essendo più contagioso significa più casi e, di conseguenza, più decessi in generale.

Finora sono stati contati oltre 75.000 infezioni in tutto il mondo, ma principalmente in Cina, con circa 2100 decessi, numeri superiori alla SARS in tutto. “Il mio senso e il senso di molti dei miei colleghi, è che il tasso di mortalità per caso ultimo … è inferiore al 2%”, ha dichiarato il dott. Anthony Fauci, dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive in un’intervista con la CNN. “Ciò che probabilmente non viene conteggiato è un gran numero di persone che sono asintomatiche o minimamente sintomatiche, quindi il denominatore della tua equazione è probabilmente molto più grande.”