Un meteorite atterra sul giardino di casa di un cittadino

Un anno fa ci fu in cielo una grande esplosione di una meteora e si è scoperto che un piccolo meteorite ha toccato il suolo cadendo in un giardino

Molto spesso sentiamo parlare di rocce spaziali che si vedono in cielo e che, a causa di un’esplosione, può far cadere alcuni pezzi di esso al suolo. Si tratta dei meteoridi e questi pezzi che possono cadere a terra sono i meteoriti, chiamati così perché quando entrano in contatto nell’atmosfera e scendono formano una lunga scia luminosa.

In merito a ciò, centinaia di persone hanno assistito a una grande esplosione nel cielo lo scorso anno, quando una meteora è bruciata su Flensburg, in Germania. Ora è stato rivelato che parte di esso, un piccolo meteorite, è sopravvissuto al suo viaggio nell’atmosfera terrestre e poi è atterrato in un giardino ignaro dell’uomo.

Il piccolo meteorite in un giardino

Un oggetto del peso di 24,5 grammi cadde sulla superficie del nostro pianeta e fu trovato seduto nel mezzo del prato di una persona senza nome. Il meteorite era molto piccolo nelle dimensioni, ma avrebbe potuto causare una brutta ferita se avesse colpito qualcuno mentre cadeva sulla Terra.

I ricercatori dell’Università di Munster hanno scritto: “Una palla di fuoco nel cielo, accompagnata da un botto, ha stupito centinaia di testimoni oculari nella Germania settentrionale a metà settembre dell’anno scorso. La ragione per lo spettacolo è stata una meteoroide che entrava nell’atmosfera terrestre e stava parzialmente bruciando. Un giorno dopo le osservazioni, un cittadino di Flensburg ha trovato una pietra del peso di 24,5 grammi e una fresca crosta di fusione nera sul prato del suo giardino.”