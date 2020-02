Le offerte di Amazon non hanno mai fine. Dopo aver parlato della strabiliante offerta proposta dal noto sito di e-commerce sul nuovissimo MacBook Pro 16”, parliamo, oggi, di iPad 10.2”. Per chi non lo sapesse, questo risulta essere l’ultimo tablet rilasciato dall’azienda della mela morsicata. In cosa consisterà questa volta la promozione di Amazon?

iPad 10.2” è stato proposto da Apple come successore dell’oramai datato iPad 9.7”. Il dispositivo coniuga performance elevate e prezzi contenuti in un design rinnovato. Sul nuovo tablet troviamo, infatti, un nuovo display più grande e un connettore per utilizzare la Smart Keyboard. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre il dispositivo ad un prezzo davvero conveniente. Scopriamo insieme i dettagli dell’offerta.

Amazon: iPad 10.2” a soli 319 euro!

Come già anticipato, iPad 10.2” è attualmente il modello entry level della gamma di tablet della mela morsicata. Considerando il suo prezzo di listino ridotto (389 euro per la variante solo Wi-Fi con memoria interna da 32 GB), è sempre difficile trovare il prodotto in sconto. Tuttavia, Amazon tutto può. Nella scorse ore, il dispositivo è stato proposto dall’azienda all’interessantissimo prezzo di 318,86 euro. Il prezzo si riferisce, ovviamente, alla variante base citata sopra. Parliamo di una riduzione di circa 70 euro sul prezzo di listino.

L’unica variante ad essere disponibile con questo forte sconto, è quella grigio siderale. Come al solito, la promozione risulta essere a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.