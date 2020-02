Il colosso di Jeff Bezos conosciuto con il nome di Amazon vuole a tutti i costi migliorare sempre di più il servizio offerto ai suoi utenti. Per farlo ha pensato di lanciare una nuova modalità d’acquisto in modo da attirare l’attenzione anche di quei consumatori che non amano acquistare sulla piattaforma online.

Stiamo parlando della modalità ‘a rate’ con la quale si può acquistare i prodotti di Amazon e dilazionare il pagamento con delle rate mensili. Così facendo i clienti non hanno l’obbligo di eseguire una spesa economica nell’immediato.

Al momento è un esperimento che sta testando Amazon nel nostro Paese, e siamo curiosi dei risultati che potrebbe raggiungere.

Gli sconti di Amazon non terminano mai

Da quello che ci risulta, non tutti i prodotti presenti su Amazon godono di questa nuova modalità. A riguardo, è proprio il colosso americano che seleziona i prodotti acquistabili in modo rateizzato. Per altre informazioni, consultate la sezione dedicata presente sul sito ufficiale.

Invece, il consiglio che vi diamo per rimanere aggiornati su tutte le offerte di Amazon consiste nell’eseguire l’iscrizione al seguente gruppo di telegram. Ogni giorno, vengono rese note le iniziative più interessanti ed oggi vi parliamo di queste due offerte: