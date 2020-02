La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha dato inizio, ufficialmente, alla stagione 2 del capitolo 2 di Fortnite. Erano settimane che gli utenti della community del gioco non parlavano d’altro. Dobbiamo dire che questa volta Epic Games si è superata. Scopriamo insieme tutte le novità introdotte.

La stagione 1 del capitolo 2 di Fortnite è stata criticata pesantemente per diverse motivazioni. A ragion di ciò, Epic Games ha ideato la stagione 2 come un qualcosa di totalmente opposto. Stando a quanto dichiarato, la mappa cambierà nel corso del tempo. In questo articolo scopriamo quelle che sono le introduzioni più importanti di questa nuova stagione.

Fortnite: nuove location, nuove armi, nuovi oggetti, ecc.

Come con ogni inizio stagione, le meccaniche di gioco sono state completamente stravolte. Il pass battaglia contiene ora personaggi e oggetti che, quando utilizzati, garantiscono particolari bonus. La sezione dedicata alle sfide è completamente cambiata. Da oggi in poi, sarà molto più divertente cimentarsi nel completamento delle challenge. E’ stata introdotta, per la prima volta in assoluto, una skin completamente modificabile a proprio piacimento. Stando alla mappa, invece, sono ben 5, tralasciando i cambiamenti minori, i nuovi punti di interesse.

Tornano all’interno del gioco delle armi del passato che gli utenti richiedevano da tempo, minigun, C4, drum gun, ecc. Quelle citate fino ad ora, sono solo le più importanti delle novità che sono state introdotte in questa nuova stagione di Fortnite. Siamo certi che Epic Games continuerà a sorprenderci anche nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.