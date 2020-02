TicWatch Pro 2020, ecco il nuovo smartwatch con software Google

Un settore della tecnologia che più ha avuto successo negli ultimi anni è stato quello degli smartwatch, orologi da polso capaci di connettersi ad Internet e svolgere tantissime funzioni utili, per sportivi e non solo. Google, esperta di sistemi operativi, con il suo famoso Android per smartphone, rilasciò tempo fa un proprio software per questi wearable, WearOS, ma poche aziende lo hanno preso in considerazione.

Una tra queste è Mobvoi, azienda cinese con sede a Pechino, che ha recentemente presentato il suo nuovo smartwatch TicWatch Pro 2020. Scopriamolo insieme.

Ecco il nuovo TicWatch Pro 2020

Il wearable ha un display AMOLED da 1,39”, con risoluzione 400*400 e protezione vetro Gorilla Glass 3. Il comparto hardware è composto dal SoC Snapdragon Wear 2100, supportato da 1 GB di RAM e da 4 GB di memoria interna. Il software, come già detto in precedenza, è WearOS di Google.

E’ presente inoltre Wi-Fi, Bluetooth e anche NFC per pagare ai Contactless istantaneamente. La batteria è da 415 mAh, e assicura un’ottima durata settimanale. Le funzioni che può svolgere sono svariate: controllo del battito cardiaco, GPS, controllo di distanza percorsa, velocità e timer, sensore di luce ambientale, varie funzioni per ogni tipologia di sport.

TicWatch Pro 2020 è già disponibile all’acquisto, nelle due colorazioni nera o argento, dal sito ufficiale di Mobvoi o tramite Amazon al prezzo di 259,99 euro.