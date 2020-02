La casa della mela morsicata, Apple, presenta una marea di brevetti ogni anno. Molti di questi mostrano tecnologie super fantasiose. Quello registrato nelle scorse ore, è forse uno dei più particolari mai visti. Questo, infatti, mostra un rivoluzionario iPhone fatto completamente di vetro e a tutto schermo, anche su bordi e lati. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Il colosso di Cupertino è al lavoro su un modello di iPhone super innovativo. Sembra che l’azienda voglia tentare di rivoluzionare nuovamente il mercato degli smartphone. In futuro potremmo vedere un iPhone con schermo fronte/retro arrivare sul mercato. Quali saranno le sue caratteristiche? Ecco cosa mostra il nuovo brevetto della casa.

Apple: un iPhone futuristico nel nuovo brevetto

Sembra che la casa della mela morsicata voglia distaccarsi da tutti i concorrenti. Mentre gli altri pensano alla produzione di smartphone pieghevoli, Cupertino va avanti immaginando un iPhone dotato di tutto schermo. Il documento mostra un iPhone ricavato da un unica lastra di vetro al di sotto di quale è presente uno schermo. Il display ricopre tutta la superficie del dispositivo, anche bordi e retro. Stando a quanto dichiarato nel documento, ogni area del display avrebbe una particolare funzione.

Non c’è bisogno di dire che un progetto di questo tipo risulta essere molto ambizioso. Siamo certi che i fan dell’azienda impazzirebbero per un dispositivo di questo tipo. Tuttavia, come con tutti gli brevetti, non è detto che il colosso di Cupertino deciderà di portare a termine il progetto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.