Dieta, l’importanza della colazione per perdere peso

Alcuni studi confermano come, quasi paradossalmente, fare un'abbondante colazione la mattina aiuta a perdere peso per chi sta seguendo una dieta

Tantissime persone seguono un preciso regime alimentare, una dieta, con l’obiettivo di perdere peso, per arrivare ad un salutare assetto psicofisico. Un pasto nello specifico importante non solo per la dieta ma anche per l’alimentazione in generale, è la colazione, il primo pasto del giorno che deve fornirci energie adeguate per l’intera giornata.

Sulla colazione i pareri si dividono, c’è chi dice che deve essere abbondante e completa, chi preferisce bere solo un caffè al volo e mangiare direttamente a pranzo. Ma chi ha ragione?

La colazione in una dieta

Uno studio di The Endocrine Society ha scoperto che le persone che consumano una colazione abbondante potrebbero bruciare il doppio delle calorie. La nuova ricerca, pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism della Endocrine Society, ha scoperto che una colazione piena è meglio di una cena abbondante per aumentare il metabolismo.

Juliane Richter, Ph.D. dell’Università di Lubecca in Germania, ha dichiarato: “I nostri risultati mostrano che un pasto consumato a colazione, indipendentemente dalla quantità di calorie che contiene, crea una termogenesi doppiamente indotta dalla dieta come lo stesso pasto consumato per cena.” Ciò significa che il corpo sta bruciando il doppio delle calorie.

La ricerca ha avuto luogo per tre giorni. Sedici uomini ne hanno preso parte e hanno consumato una colazione a basso contenuto calorico e una cena ad alto contenuto calorico. C’è stato poi un secondo step, in cui questo è stato invertito. Lo studio ha scoperto che anche se in entrambe le fasi dell’esperimento venivano consumate calorie identiche, il consumo calorico era 2,5 volte superiore quando veniva consumata una ricca colazione rispetto ad un’abbondante cena.

Così poi gli scienziati dello studio hanno concluso: “Raccomandiamo ai pazienti con obesità e alle persone sane di consumare una colazione abbondante anziché una cena abbondante per ridurre il peso corporeo e prevenire le malattie metaboliche”.