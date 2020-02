La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha introdotto una mare di novità su Fortnite con il lancio della versione 12.00. Se da una parte, molte cose sono cambiate, le tradizioni del gioco continuano a rimanere. Nelle scorse ore, i dataminer hanno svelato, in anteprima, lo starter pack di questa nuova stagione.

Per chi non lo sapesse, ogni stagione, Epic Games rilascia uno starter Pack di Fortnite. Questo contiene 600 V-buck e una serie di cosmetici ad un prezzo davvero stracciato, solo 4,99 euro. Solitamente, lo starter pack di una nuova stagione viene svelato solo dopo un paio di settimane dal suo inizio. Questa volta, però, i dataminer sono riusciti a scovarlo in anteprima. Scopriamo insieme il contenuto del pacchetto.

Fortnite: la Skin Iris sarà la protagonista del nuovo starter pack

I dataminer hanno analizzato a fondo i codici di gioco della versione 12.00 di Fortnite. Tra le tante cose scovate, compare anche il nuovo starter pack di stagione. Come per la stagione 1 del capitolo 2, il pacchetto includerà una Skin di rarità blu, il suo dorso decorativo, un piccone e i consueti 600 V-Bucks. La Skin sarà la tanto chiacchierata Iris.

Il valore del pacchetto è di circa 20 euro ma, come abbiamo già detto, Epic Games lo proporrà a soli 4,99 euro. Il pacchetto andrà a sostituire l’attuale starter pack. Se non avete ancora acquistato lo starter pack della stagione 1 di Fortnite, e siete interessati a farlo, vi consigliamo di farlo il prima possibile perché quanto prima verrà rimosso definitivamente dagli store. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.