Per chiudere al meglio il mese di febbraio, il colosso Amazon ha pensato di proporre delle offerte a tempo che includono un limite orario per eseguire l’acquisto. Naturalmente, non tutti i prodotti presenti sulla piattaforma online sono a prezzi scontati, quindi chi è interessato deve affrettarsi.

Oltre alle iniziative commerciali, Amazon attira l’attenzione dei consumatori anche con il lancio della nuova modalità d’acquisto. Stiamo parlando della possibilità di poter acquistare in modo rateizzato i prodotti sulla piattaforma e-commerce. Invece di eseguire un investimento nell’immediato, i clienti possono dilazionare il pagamento del prodotto scelto. A riguardo, il colosso americano ha introdotto sul proprio portale una sezione dedicata con tutte le informazioni utili.

Samsung Galaxy A40 con un sconto imperdibile

Con questa strategia Amazon immagina di poter incrementare il numero delle vendite, acquistando il prodotto in comode rate mensili.

Per quanto riguarda le offerte a tempo, come prima vi abbiamo accennato, è presente il seguente canale telegram (clicca qui) dove si può rimanere aggiornati sulle promozioni di Amazon. In questo articolo, invece, vi parliamo del Samsung Galaxy A40 e del tablet VANKYO MatrixPad Z1. Questi due prodotti possono soddisfare coloro che sono alla ricerca di uno smartphone o di un tablet, senza investire delle cifre folli. Ecco i dettagli: