Nuova stagione vuol dire nuove collaborazioni. Epic Games non si lascia sfuggire nessuna occasione di poter portare contenuti esclusivi all’interno della mappa di Fortnite. La nuova stagione 2 del capitolo 2 è praticamente iniziata con una mega collaborazione. Ancora una volta, la casa del fenomeno videoludico ha deciso di collaborare con Marvel. Questa volta, per portare la Skin di Deadpool e non solo, all’interno del gioco.

Epic Games ha fatto tutto il possibile per presentare il maggiore numero di contenuti con il lancio della stagione 2 di Fortnite. Di certo, nessuno si aspettava che l’azienda decidesse di collaborare, in maniera molto particolare, con Marvel. Scopriamo insieme quali sono i dettagli della collaborazione.

Fortnite: Deadpool sbarca all’interno della mappa di gioco

Ebbene sì, anche il famoso personaggio Marvel sta per sbarcare all’interno del noto battle royale. Oltre ad aver fatto le sue apparizioni nel trailer della nuova stagione, Deadpool risulta avere anche una sezione dedicata di sfide. A quanto pare, Epic Games rilascerà settimanalmente delle challenge che permetteranno di avere sempre più informazioni sulla skin. Ciò che si suppone è che, completato un certo numero di sfide, Epic Games renderà disponibile la skin gratuitamente.

In effetti, una mossa di questo tipo non sarebbe per nulla insolita. Considerando la sua comparsa nel trailer del battle pass, è molto probabile che l’azienda abbia intenzione di regalale la skin come “costume segreto”. Se così fosse, sarebbe la prima volta nella storia del videogioco che una skin frutto di collaborazione entra a far parte di un pass battaglia. Siamo molto curiosi di vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.