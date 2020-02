Dozzine di “pasticche maledette” sono state trovate in un antico pozzo di Atene, in Grecia. La scoperta è stata fatta vicino all’area di Kerameiko, che in passato era il cimitero principale dell’antica città greca. Le tavolette contengono registrazioni di antiche maledizioni e invocano “gli dei degli inferi“. Il pozzo, che ha circa 2.500 anni, è stato scavato per la prima volta nel 2016, durante le indagini sull’approvvigionamento idrico, e i risultati dell’indagine sono stati ora rivelati.

All’epoca, il team dell’Istituto archeologico tedesco di Atene trovò un “tesoro” all’interno del pozzo, composto da vari manufatti: tazze, vasi per mescolare il vino, oggetti in argilla, pentole, monete e una scatola con ciondoli in legno.

Tra gli oggetti, il team ha ora messo in evidenza la scoperta di 30 “maledizioni”, fatte di piombo, che hanno finito per avvelenare l’acqua. “La persona che ha ordinato la maledizione non è mai menzionata dal suo nome“, il destinatario della maledizione può solo leggere le tavolette, ha spiegato Jutta Stroszeck, scienziata presso l’Istituto archeologico tedesco di Atene che ha guidato la spedizione.

Le schede sono state analizzate con l’aiuto della Reflection Transformation Image, una tecnica di visualizzazione digitale che consente agli scienziati di studiare le iscrizioni, anche le più piccole, incise sulla superficie dei manufatti.

Ragioni per “maledire”

Secondo gli archeologi, nell’antica Grecia c’erano quattro ragioni principali per maledire qualcuno: vincere una causa (maledicendo la lingua e le mani dell’avversario, per esempio), avere successo negli affari, vincere competizioni sportive e motivazioni legate all’amore e/o odio.

Di regola, gli antichi greci assumevano scrittori di maledizioni professionali, che si credeva avessero poteri soprannaturali.