Se non vogliamo che Alexa registri le nostre conversazioni più intime in casa, non dovremmo possederla. Questo è il verdetto degli esperti, sostenendo che l’unico modo efficace per tenere Alexa all’oscuro dei nostri segreti sarebbe quello di non averla in casa. I celebri dispositivi Echo di Amazon sono gadget molto apprezzati dagli utenti, che molto spesso riescono a rendere la vita domestica più semplice e divertente.

Purtroppo, c’è un prezzo da pagare anche in termini di privacy: Amazon infatti archivia le conversazioni intrattenute con Alexa e talvolta invia queste clip vocali a terzi. Questo costituisce un vero problema con riguardo alla nostra privacy, dal momento che queste conversazioni possono essere, seppur non intenzionalmente, raccolte da Alexa. “Se non volete essere registrati, non comprate un dispositivo Amazon; è così semplice“, ha detto il cyber-esperto Keith Geragthy. “Non ci rendiamo conto di quanto spesso discutiamo ad alta voce di informazioni sensibili“.

Alexa può registrare le nostre conversazioni e condividerle con Amazon, con grandi rischi in termini di privacy

All’inizio di questa settimana, un ex dirigente di Amazon ha infatti ammesso che gli impiegati Amazon potrebbero arrivare ad ascoltare conversazioni tramite Alexa, raccomandano inoltre di spegnere il dispositivo nel momento in cui si intende intrattenere conversazioni private. È possibile eliminare le registrazioni, ma l’audio viene comunque salvato; l’unico modo per scongiurare il rischio di essere “spiati” è quello di rimuovere completamente Alexa dalle nostre case.

“Anche se Alexa o Google Home sono parte integrante della nostra casa, tutti i dati condivisi con quel dispositivo vengono trasmessi al cloud, in particolare ad Amazon o Google“, ha detto Paul Norris, esperto di sicurezza informatica. “Il modo più semplice per scongiurare questi rischi è quello di non acquistare affatto i dispositivi. Ovviamente è sempre raccomandabile eliminare le vecchie registrazioni“. Un’altra opzione per gli utenti più attenti sarebbe quella di mantenere il microfono del dispositivo spento, tranne quando lo si utilizza. Il pulsante del microfono sul dispositivo Alexa infatti sospende la funzionalità del microfono, bloccando completamente il sistema.