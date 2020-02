La casa della mela morsicata, Apple, ha grossi progetti per questo 2020. Nonostante l’azienda stia avendo non pochi problemi con la produzione dei nuovi device, a causa del coronavirus, saranno molti i dispositivi che vedranno la luce nel corso di questi mesi. Nelle scorse ore, delle foto dell’inventario Target trapelate online hanno anticipato quelli che potrebbero essere i nuovi prodotti in arrivo. Scopriamo insieme di che si tratta.

Sono molteplici i prodotti ancora non rilasciati presenti nelle immagini trapelate nelle scorse ore. Si fa riferimento, infatti, ad un nuovo iPod Touch, un nuovo modello di AirPods, una serie di nuovi cinturini per Apple Watch e, infine, una nuova Apple TV. Di molti di questi prodotti, avevamo già parlato nelle scorse settimane. Questa altro non è che un’ulteriore conferma del loro arrivo sul mercato.

Apple: un nuovo modello di AirPods al prezzo di 399 dollari

Nelle foto comparse online nelle scorse ore, tutti i prodotti vengono indicati come generazione X. Non vengono mostrate foto dei prodotti ma si può vedere quello che sarà il prezzo di vendita. Il nuovo modello di AirPods avrà un costo di 399 dollari, molto probabilmente si tratterà di una versione over-ear. Anche il presunto nuovo iPod Touch avrà un prezzo di 399 euro. Purtroppo, però, non si hanno informazioni in merito al dispositivo.

Per quanto riguarda i cinturini per Apple Watch, siamo certi che si tratta solamente di semplici nuove varianti di colorazione dei classici cinturini. Infine, ma non meno importante, la nuova Apple TV sarà decisamente più performante e andrà a sostituire l’attuale modello in commercio. Al momento, non sono state rese note informazioni in merito al loro possibile rilascio sul mercato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.