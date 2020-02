L’azienda della mela morsicata, Apple, non si smentisce mai. A distanza di un paio di giorni dal rilascio della seconda beta di iOS 13.4 in esclusiva per gli sviluppatori, il colosso di Cupertino ha deciso di rilasciarla anche per gli iscritti al programma di beta testing gratuito. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Come già detto in precedenza, la seconda beta di iOS 13.4 va a migliorare sensibilmente la stabilità del sistema operativo. Inoltre, va a correggere tutta la miriade di bug presenti ancora nella prima versione dell’aggiornamento. Nelle scorse ore, è stata ufficialmente rilasciata la beta per gli iscritti al programma pubblico di beta testing. Ecco come fare per scaricarlo.

Apple: la beta 2 di iOS 13.4 è finalmente disponibile per gli iscritti al programma id beta testing

Le novità introdotte in questa nuova beta di iOS 13.4 sono decisamente poche. Oltre ai bug che abbiamo già citato, sono state aggiunte piccole migliorie all’interfaccia. Un esempio, è il nuovo toggle aggiunto per gestire meglio la funzione “Hey Siri”. Trattandosi di una beta, però, l’interfaccia potrebbe nuovamente cambiare nel tempo.

Ricordiamo che tutti possono scaricare la beta, a patto che siano iscritti al programma di beta testing gratuito. Per farlo, non dovete fare altro che recarvi all’interno del sito dedicato Apple e seguire la procedura guidata. Effettuare il download dell’update sarà più semplice che mai. E’ consigliato scaricare la beta su dispositivi che non siano di utilizzo primario. Ciò per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.