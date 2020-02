L’ESA offre lavoro da 15.000 euro per stare a letto tutto il giorno

L'agenzia spaziale europea (ESA) offre un lavoro da ben 15.000 euro per far stare la persona a letto tutto il giorno, per analizzare la microgravità

Il lavoro è un diritto e dovere di tutti. Ovviamente, esistono lavori più pesanti e stancanti ed altri più leggeri e meno stressanti (ma non per questo meno importanti!). Ovviamente, tutti sognano nella propria vita quest’ultimi, lavorare in modo non eccessivo ed essere pagati molto. Ed è proprio quello che sta offrendo recentemente l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. Bisogna rimanere sdraiati a letto fino a due mesi, con la testa leggermente inclinata al freddo, o immersi cinque giorni in una vasca con acqua tiepida, avvolti da un telo impermeabile, per un compenso totale di ben 15.000 euro.

Il lavoro da sogno offerto dall’ESA

Quello che vuole ottenere l’agenzia è di riprodurre le condizioni di vita nello spazio, per poter così studiare gli effetti della microgravità sul corpo, che serviranno poi in futuro agli astronauti. “Abbiamo ricevuto molte richieste da volontari, ma non si tratta di una passeggiata: vivere a letto può sembrare piacevole, ma questo effetto passa rapidamente, non appena si è sottoposti alle prime analisi del sangue o alle biopsie muscolari”, spiega Jennifer Ngo-Anh, una delle responsabili Esa del gruppo di ricerca sul volo spaziale umano.

Questo lavoro “da sogno” è solo l’ultimo di una lunga lista negli ultimi anni. Per esempio, l’azienda Durex ha proposto un’ottima paga per chi testava i suoi preservativi. Jaime Rascone, un cileno, offriva lavoro per provare le prostitute che poi venivano inserite nei migliori locali del Paese. Ben Southall, un famoso blogger, è stato pagato ben 110.000 euro per gestire e salvaguardare un Paradiso terrestre, un’isola dal mare cristallino nei mari del Sud.