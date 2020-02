La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha introdotto davvero una marea di novità all’interno di Fortnite con l’arrivo della nuova stagione. Una delle feature decisamente più interessanti riguarda la possibilità di personalizzare a proprio piacimento una delle skin presenti nel pass battaglia, Maya. In questo articolo andremo a spiegare come funziona la nuova meccanica.

Da un po’ di tempo, Epic Games non rilascia più le patch notes per gli aggiornamenti di Fortnite. Questo, non fa altro che creare confusione tra i giocatori, soprattutto quando un aggiornamento contiene molte novità. E’ a ragione di ciò che ci sembra necessario spiegare come funziona la nuova meccanica di personalizzazione delle skin.

Fortnite: Maya potrebbe essere solo la prima di una serie di skin personalizzabili

La stagione 2 di Fortnite ha introdotto una nuova sezione all’interno del gioco chiamata “vault di potenziamento”. Se si prova ad accedere, verrete rinviati ad una stanza dove si avrà la possibilità di modificare a proprio piacimento la skin Maya del pass battaglia. Ovviamente, la personalizzazione delle varie parti andrà guadagnata con il tempo. Epic Games proporrà specifiche missioni settimanali relative alla Skin Maya che, se completate, vi faranno arrivare a personalizzare tutte le parti. Le possibilità di personalizzazione risultano essere davvero infinite.

Bisogna ricordare, però, una cosa. Nel momento in cui si conferma una determinata personalizzazione, non sarà più possible cambiare la propria scelta. Alla fine, si arriverà ad avere un’unica skin completamente personalizzata. Ci aspettiamo che, dopo Maya, anche altre skin potranno essere personalizzate allo stesso modo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.