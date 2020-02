Il matematico della NASA Katherine Johnson, che ha contribuito a spianare la strada al primo astronauta americano in orbita attorno alla Terra, ci ha lasciati questa mattina all’età di 101 anni. E’ la stessa agenzia spaziale americana, la NASA, ad annunciarlo con un post sui social.

Il ruolo chiave della Johnson alla NASA è stato messo in evidenza nel film 2016 “Il diritto di contare“.

“Oggi celebriamo i suoi 101 anni di vita e onoriamo la sua eccellenza che ha abbattuto le barriere razziali e sociali“, ha dichiarato un tweet della NASA.

We’re saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW

— NASA (@NASA) February 24, 2020