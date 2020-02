Sony Xperia Pro, il nuovo smartphone che forse non arriverà in Europa

L'azienda giapponese Sony ha appena ufficializzato ben tre nuovi device. Andiamo ad analizzare il nuovo Sony Xperia Pro, che non sembra arriverà in Europa

In questi giorni si doveva tenere il grande evento per smartphone Mobile World Congress a Barcellona, dove le varie aziende lanciavano i propri prodotti. A causa dell’epidemia di coronavirus però si è deciso di cancellarlo e quindi le varie società partecipanti hanno deciso di ufficializzare autonomamente i propri nuovi modelli.

E’ il caso dell’azienda giapponese Sony, che ha recentemente ufficializzato online tre nuovi device, il Sony Xperia 1ll, 10ll e Sony Xperia Pro. Oggi andremo ad analizzare quest’ultimo, specificando però che il suo commercio, almeno per ora, non sarà disponibile in Europa.

Ecco il nuovo Sony Xperia Pro

Il device è un prodotto altamente professionale, grazie alla connettività 5G ed alla porta in uscita hdmi, che gli permette di essere collegato a fotocamere o videocamere apposite e trasmettere in alta risoluzione anche in streaming.

Lo smartphone ha un display OLED HDR da 6,5” con risoluzione 4K. Il comparto hardware è molto interessante, formato dal processore Snapdragon 865 5G, supportato da 8GB di RAM e da 512GB di memoria interna, il tutto necessario per supportare la nuova connettività.

Il comparto fotografico è composto da ben 3 sensori posteriori, entrambi da 12 megapixel con specifiche funzioni ed un sensore 3D iTOF, mentre la fotocamera anteriore è da 8 megapixel. Il sistema operativo è ovviamente Android 10 mentre la batteria ha una capienza da 4000 mAh con ricarica rapida e wireless.

Presente infine il jack audio da 3,5 mm, la certificazione IP65/68 per l’acqua, l’NFC, lo speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Non resta che sperare dunque che la vendita venga allargata anche per l’Europa.