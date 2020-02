Da diverse settimane, il colosso dell’e-commerce meglio conosciuto con il nome di Amazon, ha lanciato nel nostro Paese un nuovo modo di poter eseguire l’acquisto.

Gli utenti che fanno acquisti online sulla piattaforma popolare, adesso possono aderire alla modalità rateizzata di Amazon. Praticamente, in fase d’acquisto i consumatori possono scegleire se svolgere l’acquisto nell’immediato oppure richiedere la rateizzazione. In questo ultimo caso, i clienti dividono l’importo economico in comode rate mensili. Così facendo, Amazon da la possibilità agli utenti( che prima non potevano permetterselo) di effettuare degli investimenti più importanti da un punto di vista economico.

Offerte smartphone e tablet per questo inizio settimana

Per rendere più informati gli utenti, Amazon rimanda tutti alla pagina ufficiale dove c’è una voce dedicata su questo argomento con tutte le informazioni necessarie.

Passando agli acquisti veri e propri, in questo inizio di settimana Amazon propone delle offerte interessanti per ogni categoria. Prima di elencarvi i prodotti che risultano essere attraenti, vi consigliamo di svolgere l’iscrizione al seguente canale di telegram. Quest’ultimo prevede il lancio giornaliero delle migliori offerte di Amazon sulla chat di gruppo.

Parlando dei prodotti che riteniamo piacevoli, possiamo prendere in considerazione lo Xiaomi Mi Redmi Note 7 e il Meberry Tablet. Ecco di seguito i dettagli: