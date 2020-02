Le novità in arrivo su Fortnite nelle prossime settimane sono davvero una marea. Come già anticipato in altri articoli, i dataminer hanno scovato tutto all’interno dei codici di gioco della versione 12.00. A breve, arriverà nel gioco, una delle feature più richieste dagli utenti della community. Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di creare set di cosmetici all’interno dell’armadietto. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Tra alti e bassi, Fortnite ne ha fatta di strada dalla sua uscita. Stagione dopo stagione, Epic Games ha saputo come intrattenere i videogiocatori con divertenti aggiunte all’interno del gioco. Questa nuova stagione 2, promette di essere una delle più interessanti di tutti i tempi. Ecco cosa arriverà a breve.

Fortnite: trovare le vostre skin preferite non sarà più un problema

L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente deciso di accontentare le richieste di una marea di utenti di Fortnite. Molto presto, arriverà all’interno del gioco una nuova feature. Questa, permetterà di creare dei set personali di cosmetici all’interno dell’armadietto. I set racchiuderanno tutti i cosmetici e potranno essere rinominati a proprio piacimento. Era ora che l’azienda decidesse di introdurre una cosa di questo tipo.

Ricordiamo che a confermare l’arrivo della suddetta funzione, sono stati tutti i dataminer di Fortnite. Questi hanno trovato chiari riferimento della feature all’interno dei codici di gioco del nuovo update. Al momento, non abbiamo una data ufficiale di rilascio della funzione. Ci aspettiamo che questa vedrà la luce nelle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.